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Александр Соболев
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Швеция
Россия забила Швеции впервые за три матча. Но все равно проиграла
08 октября, 21:05
Сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче со счетом 1:2. В этой игре за сборную дебютировали Андрей Мостовой и Александр Соболев. Именно Соболев и забил единственный гол.
До этого Россия и Швеция играли в Лиге наций. 11 октября 2018-го они сыграли 0:0, а в ноябре 2018-го Швеция выиграла 2:0.
До 8 октября сборная России в последний раз забивала Швеции в 2015 году в отборе на Евро. Тогда она выиграла со счетом 1:0.