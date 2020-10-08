Россия
товарищеские матчи
Футбол
Александр Соболев
Андрей Мостовой
Швеция
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#Россия #Футбол #Александр Соболев #Андрей Мостовой #Швеция #товарищеские матчи

Россия забила Швеции впервые за три матча. Но все равно проиграла

08 октября, 21:05

Сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче со счетом 1:2. В этой игре за сборную дебютировали Андрей Мостовой и Александр Соболев. Именно Соболев и забил единственный гол.

Матч завершен
Россия
Соболев 90
1:2
Матч завершен
Швеция
Исак 21
Юханссон 73

До этого Россия и Швеция играли в Лиге наций. 11 октября 2018-го они сыграли 0:0, а в ноябре 2018-го Швеция выиграла 2:0.

До 8 октября сборная России в последний раз забивала Швеции в 2015 году в отборе на Евро. Тогда она выиграла со счетом 1:0.

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Djivan
09 октября, 17:32

стоило Златану не приехать и Россия забила

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#товарищеские матчи