Россия забила Швеции впервые за три матча. Но все равно проиграла

До этого Россия и Швеция играли в Лиге наций. 11 октября 2018-го они сыграли 0:0, а в ноябре 2018-го Швеция выиграла 2:0.

До 8 октября сборная России в последний раз забивала Швеции в 2015 году в отборе на Евро. Тогда она выиграла со счетом 1:0.