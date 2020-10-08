Игрок сборной Грузии забил пять пенальти в 2020 году. До этого – пять за всю карьеру

Бывший игрок «Краснодара» (2016-2019) Торнике Окриашвили в 2020 году постоянно забивает голы с пенальти. В чемпионате Кипра он играет за «Анортосис», в Лиге наций и отборе на Евро – за сборную Грузии.

Когда и за кого забивал Окриашвили:



⚽️ 28 августа. «Анортосис»

⚽️ 8 сентября. Сборная Грузии

⚽️ 12 сентября. «Анортосис»

⚽️ 3 октября. «Анортосис»

⚽️ 8 октября. Сборная Грузии



До этого 28-летний Окриашвили забил пять пенальти за карьеру. И смазал еще два.