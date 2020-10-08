Миранчук начал тренировки в общей группе «Аталанты». Он восстановился после травмы

8 октября Алексей Миранчук впервые потренировался в общей группе. Сейчас он занимается вместе с игроками «Аталанты», которые не уехали в сборные.

Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро. За новый клуб он пока ни разу не сыграл.

Миранчук не играет с 23 августа. Он получил травму в матче «Локомотива» и «Спартака».