Алексей Миранчук
Серия А
Футбол
Локомотив
Аталанта
Миранчук начал тренировки в общей группе «Аталанты». Он восстановился после травмы
08 октября, 19:36
8 октября Алексей Миранчук впервые потренировался в общей группе. Сейчас он занимается вместе с игроками «Аталанты», которые не уехали в сборные.
Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро. За новый клуб он пока ни разу не сыграл.
Миранчук не играет с 23 августа. Он получил травму в матче «Локомотива» и «Спартака».
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