Алексей Миранчук
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#Алексей Миранчук #Футбол #Локомотив #Серия А #Аталанта

Миранчук начал тренировки в общей группе «Аталанты». Он восстановился после травмы

08 октября, 19:36

8 октября Алексей Миранчук впервые потренировался в общей группе. Сейчас он занимается вместе с игроками «Аталанты», которые не уехали в сборные.

Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро. За новый клуб он пока ни разу не сыграл.

Миранчук не играет с 23 августа. Он получил травму в матче «Локомотива» и «Спартака». 

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