Андрей Мостовой
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#Андрей Мостовой #Футбол #Россия #Швеция #товарищеские матчи

Мостовой дебютировал в составе сборной России

08 октября, 18:50

Андрей Мостовой попал в стартовый состав на товарищеский матч России и Швеции. До этого он вызывался в сборную, но на поле ни разу не выходил.

Мостовому 22 года. Сейчас он играет за «Зенит». В этом сезоне РПЛ Мостовой выходил на поле в девяти матчах, забил гол и сделал два ассиста.

Transfermakt оценивает Мостового в 2 миллиона евро.

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