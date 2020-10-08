Андрей Мостовой
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Мостовой дебютировал в составе сборной России
08 октября, 18:50
Андрей Мостовой попал в стартовый состав на товарищеский матч России и Швеции. До этого он вызывался в сборную, но на поле ни разу не выходил.
Мостовому 22 года. Сейчас он играет за «Зенит». В этом сезоне РПЛ Мостовой выходил на поле в девяти матчах, забил гол и сделал два ассиста.
Transfermakt оценивает Мостового в 2 миллиона евро.
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