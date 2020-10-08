Украина
Футбол
Александр Шовковский
Георгий Бущан
Франция
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#Украина #Футбол #Александр Шовковский #Франция #Георгий Бущан

Украина пропустила семь голов от Франции. Шовковский так и не вышел

08 октября, 00:09

Украина осталась с одним основным вратарем перед товарищеской игрой с Францией. Вторым она заявила 45-летнего Шовковского, который работает ассистентом тренера у Шевченко.

Против Франции в основе сыграл Георгий Бущан. Шовковский все время просидел в запасе. Итоговый счет – 7:1 в пользу Франции.

Авторы голов от Франции: Жиру (2), Камавинга, Миколенко (автогол), Толиссо, Мбаппе, Гризманн.

Единственный гол со стороны Украины забил Цыганков.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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