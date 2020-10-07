Вадим Евсеев
РПЛ
Футбол
Уфа
Поделиться:
Комментарии:
0
#Вадим Евсеев #Футбол #РПЛ #Уфа

Евсеев ушел из «Уфы». Клуб идет на 15-м месте в РПЛ

07 октября, 15:17

Вадим Евсеев и «Уфа» расторгли контракт по обоюдному согласию. Статистика Евсеева-тренера в «Уфе»: 55 матчей, 14 побед, 21 ничья, 20 поражений. Инициатором ухода был сам Евсеев.

В сезоне-2020/21 «Уфа» набрала только шесть очков. Она идет на 15 месте в таблице. Последним матчем для Евсеева во главе «Уфы» стала игра с «Ротором» (0:0). «Ротор» – последний клуб РПЛ.

Евсеев уже объяснил уход из клуба в инстаграме: «Дело не только в результатах или в том, что команда, потеряв большинство основных игроков, лишилась возможности играть на прежнем уровне. Ушла «химия». Изменились настроение, ожидания».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Каким мы знаем Вадима Евсеева
В инстаграме – совсем другой Евсеев. Рассуждает об искусстве, проводит конкурс, пишет ярко и нескучно
«Хорошо играть – это не значит, что очень хорошо». Евсеев – главный генератор мощных фраз в РПЛ
«Это был крик тем обстоятельствам жизни». Евсеев пересматривает тот самый матч с Уэльсом
Евсеев отпасовал мяч задницей. Теперь это новый мем
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Вадим Евсеев
#Футбол
#РПЛ
#Уфа