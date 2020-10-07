Евсеев ушел из «Уфы». Клуб идет на 15-м месте в РПЛ

Вадим Евсеев и «Уфа» расторгли контракт по обоюдному согласию. Статистика Евсеева-тренера в «Уфе»: 55 матчей, 14 побед, 21 ничья, 20 поражений. Инициатором ухода был сам Евсеев.

В сезоне-2020/21 «Уфа» набрала только шесть очков. Она идет на 15 месте в таблице. Последним матчем для Евсеева во главе «Уфы» стала игра с «Ротором» (0:0). «Ротор» – последний клуб РПЛ.

Евсеев уже объяснил уход из клуба в инстаграме: «Дело не только в результатах или в том, что команда, потеряв большинство основных игроков, лишилась возможности играть на прежнем уровне. Ушла «химия». Изменились настроение, ожидания».