Путин теряет 1,5-2 килограмма за матч в хоккее

ТАСС выпустил финальный выпуск проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Он посвящен 20-летию работы Путина на высших государственных постах в России. 7 октября Владимиру Путину исполнилось 68 лет.

В интервью президент России рассказал о занятии хоккеем: «За игру 1,5-2 килограмма теряю. Такой нагрузочный спорт».

Вместе с Путиным в хоккей обычно играют сотрудники Федеральной службы охраны. Они же научились кататься и на горных лыжах.

Еще Путин играет в Ночной хоккейной лиге. Она создана в декабре 2011 года по его инициативе. Там участвуют мужские любительские команды.