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Предварительная дата старта нового сезона НХЛ – 1 января 2021 года
07 октября, 11:03
Такую дату назвали НХЛ и Ассоциация игроков. Пока это только предварительный расчет. Еще не определено время старта тренировочных лагерей.
Изначально старт нового сезона планировался на 1 декабря, а открытие лагерей – на две недели раньше.
«Тампа» выиграла Кубок Стэнли в сезоне-2019/20, который прерывался из-за коронавируса. Он завершился только в конце сентября.
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