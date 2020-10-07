Предварительная дата старта нового сезона НХЛ – 1 января 2021 года

Такую дату назвали НХЛ и Ассоциация игроков. Пока это только предварительный расчет. Еще не определено время старта тренировочных лагерей.

Изначально старт нового сезона планировался на 1 декабря, а открытие лагерей – на две недели раньше.

«Тампа» выиграла Кубок Стэнли в сезоне-2019/20, который прерывался из-за коронавируса. Он завершился только в конце сентября.

Итоги нового драфта НХЛ