Джикия и Гильерме получили сомнительные результаты тестов на коронавирус. Они изолированы

Твиттер сборной России пишет, что их результаты перепроверяются. Это займет какое-то время.

Джикия и Гильерме уже изолированы от остальной команды. Они тренируются индивидуально. Другие игроки сборной повторно сдали тесты – результаты отрицательные.

8 октября сборная России сыграет товарищеский матч против Швеции.

11 и 14 октября – домашние матчи Лиги наций против Турции и Венгрии.