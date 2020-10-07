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Георгий Джикия
Гильерме
Джикия и Гильерме получили сомнительные результаты тестов на коронавирус. Они изолированы
07 октября, 10:51
Твиттер сборной России пишет, что их результаты перепроверяются. Это займет какое-то время.
Джикия и Гильерме уже изолированы от остальной команды. Они тренируются индивидуально. Другие игроки сборной повторно сдали тесты – результаты отрицательные.
8 октября сборная России сыграет товарищеский матч против Швеции.
11 и 14 октября – домашние матчи Лиги наций против Турции и Венгрии.
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