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#Лос-Анджелес Лейкерс #НБА #Леброн Джеймс #баскетбол #Джимми Батлер #Майами Хит

«Лейкерс» ведет в финале НБА со счетом 3:1

07 октября, 10:33

«Лейкерс» выиграл у «Майами» четвертый матч серии – 102:96.

Главные игроки по результативности:

Пятый матч серии пройдет 10 октября в 4:00 по московскому времени. Для победы в финале НБА «Лейкерс» достаточно выиграть еще один матч.

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