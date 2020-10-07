Лос-Анджелес Лейкерс
НБА
баскетбол
Леброн Джеймс
Джимми Батлер
Майами Хит
«Лейкерс» ведет в финале НБА со счетом 3:1
07 октября, 10:33
«Лейкерс» выиграл у «Майами» четвертый матч серии – 102:96.
Главные игроки по результативности:
- Леброн Джеймс – 28 очков, 12 подборов, 8 передач.
- Джимми Батлер – 22 очка, 10 подборов, 9 передач.
Пятый матч серии пройдет 10 октября в 4:00 по московскому времени. Для победы в финале НБА «Лейкерс» достаточно выиграть еще один матч.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые