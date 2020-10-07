«Лейкерс» ведет в финале НБА со счетом 3:1

«Лейкерс» выиграл у «Майами» четвертый матч серии – 102:96.

Главные игроки по результативности:

Леброн Джеймс – 28 очков, 12 подборов, 8 передач.

Джимми Батлер – 22 очка, 10 подборов, 9 передач.

Пятый матч серии пройдет 10 октября в 4:00 по московскому времени. Для победы в финале НБА «Лейкерс» достаточно выиграть еще один матч.