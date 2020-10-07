Фабиу Коэнтрау
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Риу Аве
Коэнтрау вернулся в «Риу Аве» после пропущенного сезона
07 октября, 10:10
Фабиу Коэнтрау – воспитанник «Риу Аве». Там он начал карьеру, потом принадлежал «Бенфике» и «Реалу». После нескольких аренд Коэнтрау возвращался в «Риу Аве» в сезоне-2018/19.
Дальше он пропустил сезон, а теперь снова вернулся в клуб на однолетний контракт.
«Здесь я ощущаю такое же желание побеждать и сражаться, как и тот Фабиу, который однажды отсюда уезжал», – написал Коэнтрау в инстаграме.
Сейчас ему 32 года. Transfermarkt оценивает Коэнтрау в 2,5 миллиона евро.
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