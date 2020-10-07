Коэнтрау вернулся в «Риу Аве» после пропущенного сезона

Фабиу Коэнтрау – воспитанник «Риу Аве». Там он начал карьеру, потом принадлежал «Бенфике» и «Реалу». После нескольких аренд Коэнтрау возвращался в «Риу Аве» в сезоне-2018/19.

Дальше он пропустил сезон, а теперь снова вернулся в клуб на однолетний контракт.

«Здесь я ощущаю такое же желание побеждать и сражаться, как и тот Фабиу, который однажды отсюда уезжал», – написал Коэнтрау в инстаграме.

Сейчас ему 32 года. Transfermarkt оценивает Коэнтрау в 2,5 миллиона евро.