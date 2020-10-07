Фабиу Коэнтрау
Чемпионат Португалии
Футбол
Риу Аве
Поделиться:
Комментарии:
0
#Фабиу Коэнтрау #Футбол #Риу Аве #Чемпионат Португалии

Коэнтрау вернулся в «Риу Аве» после пропущенного сезона

07 октября, 10:10

Фабиу Коэнтрау – воспитанник «Риу Аве». Там он начал карьеру, потом принадлежал «Бенфике» и «Реалу». После нескольких аренд Коэнтрау возвращался в «Риу Аве» в сезоне-2018/19.

Дальше он пропустил сезон, а теперь снова вернулся в клуб на однолетний контракт. 

«Здесь я ощущаю такое же желание побеждать и сражаться, как и тот Фабиу, который однажды отсюда уезжал», – написал Коэнтрау в инстаграме.

Сейчас ему 32 года. Transfermarkt оценивает Коэнтрау в 2,5 миллиона евро.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Фабиу Коэнтрау
#Футбол
#Риу Аве
#Чемпионат Португалии