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Лига наций: домашний матч Армении перенесен в Польшу, Азербайджана – в Албанию
06 октября, 23:53
УЕФА перенес игры Лиги Наций в связи с обострением политической обстановки в Нагорном Карабахе.
- Армения – Грузия: из Еревана – в польский Тыхы (вместимость «Городского» стадиона – 15 300 зрителей). Матч – 11 октября.
- Азербайджан – Кипр: из Баку – в албанский Эльбасан (вместимость «Эльбасан-Арены» – 12 800 зрителей). Матч – 13 октября.
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