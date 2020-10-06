Лига наций
УЕФА
Футбол
Армения
Азербайджан
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига наций #Футбол #УЕФА #Азербайджан #Армения

Лига наций: домашний матч Армении перенесен в Польшу, Азербайджана – в Албанию

06 октября, 23:53

УЕФА перенес игры Лиги Наций в связи с обострением политической обстановки в Нагорном Карабахе.

  • АрменияГрузия: из Еревана – в польский Тыхы (вместимость «Городского» стадиона – 15 300 зрителей). Матч – 11 октября.
  • АзербайджанКипр: из Баку – в албанский Эльбасан (вместимость «Эльбасан-Арены» – 12 800 зрителей). Матч – 13 октября.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что происходит
Почему вообще Азербайджан и Армения конфликтуют? Объяснение в 5 абзацах
Мхитарян дарил футболки военным и обвинил Азербайджан в нападении на Карабах
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига наций
#Футбол
#УЕФА
#Азербайджан
#Армения