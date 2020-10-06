Мацей Рыбус
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#Мацей Рыбус #Футбол #РПЛ #коронавирус #Локомотив #Польша

Рыбус заразился коронавирусом – об этом сказал тренер сборной Польши

06 октября, 22:30

Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек сообщил об этом на пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу против Финляндии.

Он сказал, что получил эту новость перед пресс-конференцией, и будет думать, кем заменить Мацея Рыбуса в команде.

Рыбус сыграл за «Локомотив» девять матчей в десяти турах РПЛ.

А ведь скоро Лига
В группе этой ЛЧ будут три русских клуба. Ура! 🎖️
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