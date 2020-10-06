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#Краснодар #Футбол #РПЛ #Евгений Марков #Евгений Чернов

«Краснодар» подписал Чернова из «Ростова» и Маркова из «Динамо»

06 октября, 21:37

Два трансфера в «Краснодар» перед Лигой чемпионов:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Помните?
Невероятный двойной сэйв защитника «Ростова» на линии ворот. Ногой и боком за секунду!
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