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«Краснодар» подписал Чернова из «Ростова» и Маркова из «Динамо»
06 октября, 21:37
Два трансфера в «Краснодар» перед Лигой чемпионов:
- Защитник Евгений Чернов заключил четырехлетний контракт. Ранее он сыграл 13 матчей за «Зенит», а прошлый сезон и часть этого провел в «Ростове».
- Форвард Евгений Марков подписал двухлетний контракт. Он провел полтора сезона в «Динамо» (четыре гола в РПЛ), а прошлый – отыграл в «Рубине» (пять голов).
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