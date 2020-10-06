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«Спартак» снова пропустил 7 голов в КХЛ – теперь от «Йокерита»
06 октября, 21:30
«Йокерит» выиграл у «Спартака» 7:1 в очередном матче КХЛ.
- Финны повели 2:0 в первом периоде, забили еще дважды во втором. В третьем, пропустив, забили трижды.
- Герой матча – Микко Лехтонен (2+2).
- Семь голов в сезоне «Спартак» уже пропускал в самом первом матче, проиграв 2:7 «Локомотиву».
- «Спартак» сыграл 12 матчей, из которых победил только в четырех. Он идет девятым в Западной конференции с девятью очками.
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