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#Спартак (х) #КХЛ #Хоккей #Йокерит

«Спартак» снова пропустил 7 голов в КХЛ – теперь от «Йокерита»

06 октября, 21:30

«Йокерит» выиграл у «Спартака» 7:1 в очередном матче КХЛ.

  • Финны повели 2:0 в первом периоде, забили еще дважды во втором. В третьем, пропустив, забили трижды.
  • Герой матча – Микко Лехтонен (2+2).
  • Семь голов в сезоне «Спартак» уже пропускал в самом первом матче, проиграв 2:7 «Локомотиву».
  • «Спартак» сыграл 12 матчей, из которых победил только в четырех. Он идет девятым в Западной конференции с девятью очками.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Вообще, в лиге грустно
В КХЛ «Локомотив» получил технарь, а у «Барыса» перенесено 6 матчей. Почему такие разные решения из-за ковида?
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