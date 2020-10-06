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#Вендел #Футбол #РПЛ #Зенит #Спортинг Лиссабон

Вендел подписал пятилетний контракт с «Зенитом»

06 октября, 14:47

Вендел перешел из «Спортинга» в «Зенит». Контракт подписан до конца сезона-2024/25. Сумма трансфера не сообщается, но O Jogo писал о 20 миллионах евро.

Transfermarkt оценивает Вендела в 12 миллионов евро.

Бразильцу Венделу 23 года. Он играет в опорной зоне. Начиная с января 2018-го, Вендел провел за «Спортинг» 79 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.

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