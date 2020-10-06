Жереми Доку
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«Ренн» подписал 18-летнего игрока сборной Бельгии за 26 миллионов
06 октября, 11:51
Жереми Доку перешел из «Андерлехта» в «Ренн». Детали трансфера:
- Доку всего 18 лет, но он дебютировал в профессиональном футболе еще в сезоне-2018/19.
- Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро. «Ренн» заплатил 26 миллионов.
- Доку уже играл и забивал за сборную Бельгии. За «Андерлехт» в чемпионате Бельгии он сыграл 34 матча, забил пять голов и сделал восемь ассистов.
- «Ренн» – соперник «Краснодара» по группе в Лиге чемпионов.
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