Люка Зидан
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#Люка Зидан #Футбол #Реал #Примера #Райо Вальекано #Сегунда

Сын Зидана ушел из «Реала» свободным агентом

06 октября, 11:38

Вратарь Люка Зидан подписал двухлетний контракт с «Райо Вальекано». Это случилось в последний день трансферного окна.

  • Люка Зидан – воспитанник «Реала». Он прошел через все молодежки и играл за «Кастилью». Еще дважды выходил в Примере за основной «Реал».
  • Зидану 22 года. Это его первый полноценный трансфер в карьере.
  • Прошлый сезон Зидан провел в «Расинге», куда попал по аренде. Отыграл 33 матча в Сегунде, пропустил 42 гола.
  • «Райо Вальекано» – клуб из Сегунды.
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