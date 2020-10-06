Люка Зидан
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Райо Вальекано
Сын Зидана ушел из «Реала» свободным агентом
06 октября, 11:38
Вратарь Люка Зидан подписал двухлетний контракт с «Райо Вальекано». Это случилось в последний день трансферного окна.
- Люка Зидан – воспитанник «Реала». Он прошел через все молодежки и играл за «Кастилью». Еще дважды выходил в Примере за основной «Реал».
- Зидану 22 года. Это его первый полноценный трансфер в карьере.
- Прошлый сезон Зидан провел в «Расинге», куда попал по аренде. Отыграл 33 матча в Сегунде, пропустил 42 гола.
- «Райо Вальекано» – клуб из Сегунды.
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