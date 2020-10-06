Сын Зидана ушел из «Реала» свободным агентом

Вратарь Люка Зидан подписал двухлетний контракт с «Райо Вальекано». Это случилось в последний день трансферного окна.

Люка Зидан – воспитанник «Реала». Он прошел через все молодежки и играл за «Кастилью». Еще дважды выходил в Примере за основной «Реал».

Зидану 22 года. Это его первый полноценный трансфер в карьере.

Прошлый сезон Зидан провел в «Расинге», куда попал по аренде. Отыграл 33 матча в Сегунде, пропустил 42 гола.

«Райо Вальекано» – клуб из Сегунды.