Федерико Кьеза
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#Федерико Кьеза #Ювентус #Футбол #Серия А #Фиорентина

«Ювентус» подписал Кьезу в аренду. Сумма выкупа – 40 млн

05 октября, 20:29

Главное по трансферу Федерико Кьезы из «Фиорентины»:

  • Он арендован до лета 2022 года.
  • За первый сезон «Ювентус» заплатит три миллиона евро.
  • За второй сезон – сумма выплат составит семь миллионов.
  • Выкупить Кьезу «Юве» сможет за 40 млн.
  • Кьезе 22 года, за четыре прошлых сезона он провел более 150 матчей за «Фиорентину».
  • На его счету 19 матчей и один гол в сборной Италии.
  • Федерико – сын известного форварда Энрико Кьезы.
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