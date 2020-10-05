Федерико Кьеза
Серия А
Футбол
Ювентус
Фиорентина
«Ювентус» подписал Кьезу в аренду. Сумма выкупа – 40 млн
05 октября, 20:29
Главное по трансферу Федерико Кьезы из «Фиорентины»:
- Он арендован до лета 2022 года.
- За первый сезон «Ювентус» заплатит три миллиона евро.
- За второй сезон – сумма выплат составит семь миллионов.
- Выкупить Кьезу «Юве» сможет за 40 млн.
- Кьезе 22 года, за четыре прошлых сезона он провел более 150 матчей за «Фиорентину».
- На его счету 19 матчей и один гол в сборной Италии.
- Федерико – сын известного форварда Энрико Кьезы.
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