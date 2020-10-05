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Эрик Максим Чупо-Мотинг
Дуглас Коста
«Бавария» арендовала Косту и бесплатно подписала Чупо-Мотинга
05 октября, 17:33
Подписания «Баварии» в последний день трансферного окна:
- Эрик Чупо-Мотинг – бесплатно, контракт до лета 2021-го.
«В атаке он добавит нашему составу необходимой глубины», – прокомментировал трансфер член правления «Баварии» Хасан Салихамиджич.
- Дуглас Коста – в аренду из «Ювентуса» до конца сезона.
«Он укрепит фланг, что важно для нашей игры», – объяснил Салихамиджич.
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