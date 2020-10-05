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Эрик Максим Чупо-Мотинг
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#Бавария #Футбол #Бундеслига #Эрик Максим Чупо-Мотинг #Дуглас Коста

«Бавария» арендовала Косту и бесплатно подписала Чупо-Мотинга

05 октября, 17:33

Подписания «Баварии» в последний день трансферного окна:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что почитать о других героях клуба
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