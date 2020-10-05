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В «Ак Барсе» подтверждены случаи заражения коронавирусом
05 октября, 14:29
Сообщение от клуба:
«Несколько игроков «Ак Барса», представителей тренерского штаба и персонала команды имеют симптомы ОРВИ. Они были изолированы сразу при появлении симптомов и продолжают находиться на изоляции до получения результатов тестирования на коронавирус, которое было пройдено утром 5 октября».
- С командой тренируются пять игроков, выступавших днем ранее в матче ВХЛ.
- 5 октября «Ак Барс» должен сыграть с «Салаватом Юлаевым» в КХЛ. Матч состоится по расписанию.
- «Ак Барс» идет четвертым в Восточной конференции, «Салават» – строчкой выше.
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