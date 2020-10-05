политика
В Карабахе погиб многократный чемпион Армении по триатлону
05 октября, 12:32
Федерация пауэрлифтинга Армении выразила соболезнования родным и близким многократного чемпиона страны по силовому триатлону Татула Арутюняна.
Сообщается, что он погиб в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.
- Армения и Азербайджан вступили в вооруженный конфликт 27 сентября.
- Страны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, ввели военное положение.
- Спор из-за Нагорного Карабаха продолжается с конца 1980-х годов.
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