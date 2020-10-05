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«Иногда мы все немного «Ливерпуль», – шутка «Химок» в твиттере. Они проиграли 2:7 две недели назад
05 октября, 10:53
Самый громкий счет осени – «Ливерпуль» проиграл 2:7 «Астон Вилле», а ранее «МЮ» проиграл «Тоттенхэму» 1:6. Реакция из РПЛ: твиттер «Спартака» предложил фанатам клубов посмотреть сейвы Александра Максименко.
А «Химки» поддержали «Ливерпуль» одной картинкой и фразой «Иногда мы все немного «Ливерпуль». Два тура назад они проиграли в РПЛ 2:7 от «Краснодара».
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