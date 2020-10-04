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#Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Астон Вилла

«Ливерпуль» за 39 минут получил от «Астон Виллы» четыре гола – столько пропускал в АПЛ за первый тайм только раз

04 октября, 22:21

Это случилось с «Ливерпулем» в мае 2015 года, когда «Сток Сити» за первый тайм забил пять голов и в итоге выиграл со счетом 6:1.

Теперь «Ливерпуль» получил четыре: хет-трик сделал Олли Уоткинс, еще один гол забил Джон МакГинн.

Пока «Ливерпуль» выиграл в АПЛ три матча из трех, «Астон Вилла» – два из двух.

Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Уоткинс 4
Уоткинс 22
МакГинн 35
Уоткинс 39
Баркли 55
Грилиш 66
Грилиш 75
7:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 33
Салах 60
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