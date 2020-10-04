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«Ливерпуль» за 39 минут получил от «Астон Виллы» четыре гола – столько пропускал в АПЛ за первый тайм только раз
04 октября, 22:21
Это случилось с «Ливерпулем» в мае 2015 года, когда «Сток Сити» за первый тайм забил пять голов и в итоге выиграл со счетом 6:1.
Теперь «Ливерпуль» получил четыре: хет-трик сделал Олли Уоткинс, еще один гол забил Джон МакГинн.
Пока «Ливерпуль» выиграл в АПЛ три матча из трех, «Астон Вилла» – два из двух.
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