«Ливерпуль» за 39 минут получил от «Астон Виллы» четыре гола – столько пропускал в АПЛ за первый тайм только раз

Это случилось с «Ливерпулем» в мае 2015 года, когда «Сток Сити» за первый тайм забил пять голов и в итоге выиграл со счетом 6:1.

Теперь «Ливерпуль» получил четыре: хет-трик сделал Олли Уоткинс, еще один гол забил Джон МакГинн.

Пока «Ливерпуль» выиграл в АПЛ три матча из трех, «Астон Вилла» – два из двух.