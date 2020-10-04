Эктор Бельерин
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#Эктор Бельерин #Футбол #АПЛ #Арсенал #Шеффилд Юнайтед

Бельерин сделал два ассиста за три минуты игры с «Шеффилдом»

04 октября, 17:46

www.imago-images.de/Global Look Press

«Арсенал»«Шеффилд»:

  • 61-я минута. Сака забивает, Бельерин ассистирует.
  • 64-я минута. Пепе забивает, Бельерин ассистирует.

Эктор Бельерин – защитник, который играет в основе «Арсенала» с 2014 года. За это время он только в сезоне-2019/20 вообще не отдавал голевые передачи в АПЛ. Его лучший результат за один сезон – пять ассистов.

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