Эктор Бельерин
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Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Бельерин сделал два ассиста за три минуты игры с «Шеффилдом»
04 октября, 17:46
- 61-я минута. Сака забивает, Бельерин ассистирует.
- 64-я минута. Пепе забивает, Бельерин ассистирует.
Эктор Бельерин – защитник, который играет в основе «Арсенала» с 2014 года. За это время он только в сезоне-2019/20 вообще не отдавал голевые передачи в АПЛ. Его лучший результат за один сезон – пять ассистов.
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