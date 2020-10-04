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«Лестер» проиграл 0:3 «Вест Хэму» без ударов в створ. До этого была победа над «Ман Сити» – 5:2
04 октября, 17:27
«Лестер» выиграл три игры на старте сезона АПЛ. В третьем туре он разгромил «Манчестер Сити» со счетом 5:2, но дальше была игра с «Вест Хэмом».
В этом матче «Лестер» четыре раза пробил в сторону ворот и ни разу не попал в створ. Даже после поражения от «Вест Хэма» «Лестер» остается на втором месте в таблице АПЛ.
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