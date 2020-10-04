Локомотив
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Футбол
«Локомотив» пропустил один гол в последних пяти матчах. Выиграл только три из них
04 октября, 16:13
«Локомотив» побеждает в трех играх подряд, но в матче с «Химками» прервал серию без пропущенных голов. С такими результатами завершились последние пять матчей «Локомотива» в РПЛ:
⭕️ «Зенит» – 0:0
⭕️ «Ростов» – 0:0
✔️ «Тамбов» – 1:0
✔️ ЦСКА – 1:0
✔️ «Химки» – 2:1
В таблице «Локомотив» отстает от лидирующих «Зенита» и «Спартака» на три очка.
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