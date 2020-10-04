Лисакович впервые вышел в старте за «Локомотив». И сразу забил дебютный гол

Виталий Лисакович сыграл за «Локомотив» уже в восьми играх РПЛ. До этого семь раз выходил на замену, а теперь появился в старте на игру с «Химками».

На 25-й минуте Лисакович забил первый гол за «Локомотив». Всего он отыграл 79 минут.

Лисакович перешел в «Локомотив» из солигорского «Шахтера» за миллион евро. Его первым результативным действием в РПЛ был ассист в игре с «Ахматом».