Виталий Лисакович
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#Виталий Лисакович #Футбол #РПЛ #Локомотив

Лисакович впервые вышел в старте за «Локомотив». И сразу забил дебютный гол

04 октября, 15:40

Виталий Лисакович сыграл за «Локомотив» уже в восьми играх РПЛ. До этого семь раз выходил на замену, а теперь появился в старте на игру с «Химками».

На 25-й минуте Лисакович забил первый гол за «Локомотив». Всего он отыграл 79 минут.

Лисакович перешел в «Локомотив» из солигорского «Шахтера» за миллион евро. Его первым результативным действием в РПЛ был ассист в игре с «Ахматом».

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