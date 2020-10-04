Глава профсоюза игроков КХЛ ушел в отставку. Он избран в Госдуму от «Единой России»

Андрей Коваленко выиграл выборы в Госдуму в Ярославском округе. Теперь он не имеет права возглавлять профсоюз игроков КХЛ. До этого Коваленко был главой профсоюза 12 лет. Теперь он останется в роли консультанта.

«Согласно уставу, исполнение обязанностей председателя временно переходит к Виктору Макарову, который много лет работает в нашей организации и профессионально справляется со всеми своими обязанностями», – рассказал Коваленко.

Андрей Коваленко – бывший хоккеист. Он завершил карьеру в 2008 году, а потом сразу стал председателем профсоюза. В качестве игрока Коваленко выигрывал Олимпиаду-1992.