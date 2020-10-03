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«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей
03 октября, 22:19
Последний раз «Зенит» проигрывал в чемпионате России 26 августа – в матче против «Динамо» (0:1). Результаты встреч с того момента:
🤝 «Локомотив» – «Зенит» – 0:0.
✔️ «Зенит» – «Арсенал» – 3:1.
🤝 «Урал» – «Зенит» – 1:1.
✔️ «Зенит» – «Уфа» – 6:0.
🤝 «Спартак» – «Зенит» – 1:1.
После очной встречи «Зенит» и «Спартак» продолжают делить первую строчку.
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