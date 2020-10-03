Игрок «Марселя» получил 2 млн сообщений с угрозами после стычки с Неймаром

В конце матча 3-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем» состоялась массовая потасовка, закончившаяся пятью удалениями. Одной из ветвей конфликта была стычка Альваро Гонсалеса с Неймаром.

Три специалиста по чтению по губам сказали, что Гонсалес назвал Неймара «обезьяной». Его дядя и «Марсель» опровергали это. Первый говорит, что Гонсалес просто ограничился оскорблением «идиот». Клуб же заявил, что Гонсалеса никак нельзя назвать расистом.

Изначально и Гонсалеса, и Неймара хотели дисквалифицировать – позже они избежали наказаний за свой конфликт. Но Альваро Гонсалес сказал, что получил массу оскорблений в соцсетях:

«Я получил более двух миллионов сообщений в WhatsApp. Там были различные угрозы, многие – на других языках. Там были фотографии машины.

Мне писали, что приедут ко мне домой и убьют меня. В одном из сообщений говорилось про магазин, в котором работают мои родители. Они писали, что убьют и их. Я испугался, потому что раньше с таким не сталкивался. Я не спал.

У Неймара огромное влияние. Думаю, он даже не представляет свои возможности. Я даже сказал Виллаш-Боашу и руководству, что если они не верят мне, то я могу уйти. Я был готов расторгнуть контракт без компенсации, но клуб поддержал меня».