ЦСКА сыграет с загребским «Динамо» и «Фейеноордом» в группе Лиги Европы

При жеребьевке Лиги Европы ЦСКА попал в группу К (клуб участвовал в самой сильной корзине). Его соперниками будут:

С «Динамо» и «Вольфсбергом» ЦСКА не встречался в товарищеских матчах. С «Фейеноордом» играл трижды: одна ничья, одна победа и одно поражение. В последний раз это было в рамках Кубка УЕФА-2008/09.