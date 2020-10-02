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#ЦСКА #Футбол #Лига Европы #Фейеноорд #Динамо З

ЦСКА сыграет с загребским «Динамо» и «Фейеноордом» в группе Лиги Европы

02 октября, 14:29

При жеребьевке Лиги Европы ЦСКА попал в группу К (клуб участвовал в самой сильной корзине). Его соперниками будут:

С «Динамо» и «Вольфсбергом» ЦСКА не встречался в товарищеских матчах. С «Фейеноордом» играл трижды: одна ничья, одна победа и одно поражение. В последний раз это было в рамках Кубка УЕФА-2008/09.

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