Дональд Трамп
США
Дональд Трамп и его жена заразились коронавирусом
02 октября, 10:08
Об этом сообщил сам Трамп в твиттере:
«Сегодня ночью я и Мелания (жена Дональда Трампа) сдали положительные тесты на коронавирус. Мы немедленно самоизолируемся. Мы победим это вместе».
Его лечащий врач Шон Конли уже сказал, что Трамп и его жена чувствуют себя хорошо. Все время самоизоляции они проведут в Белом доме. Конли также сказал, что уверен в том, что Трамп спокойно сможет выполнять свои обязанности.
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