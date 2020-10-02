Дональд Трамп
США
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#Дональд Трамп #США

Дональд Трамп и его жена заразились коронавирусом

02 октября, 10:08

Об этом сообщил сам Трамп в твиттере:

«Сегодня ночью я и Мелания (жена Дональда Трампа) сдали положительные тесты на коронавирус. Мы немедленно самоизолируемся. Мы победим это вместе».

Его лечащий врач Шон Конли уже сказал, что Трамп и его жена чувствуют себя хорошо. Все время самоизоляции они проведут в Белом доме. Конли также сказал, что уверен в том, что Трамп спокойно сможет выполнять свои обязанности.

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