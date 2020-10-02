Милан
Лига Европы
Футбол
Алешандре Пато
Алексис Салемаркс
Риу Аве
У «Милана» 18-матчевая беспроигрышная серия
02 октября, 09:28
За это время у клуба было 14 побед и 4 ничьих. 14-ю победу «Милан» добыл, пройди «Риу Аве» в квалификации Лиги Европы.
Еще факты по матчу:
- Первая победа в серии пенальти в еврокубках с 2003 года, когда в финале ЛЧ он победил «Ювентус».
- «Милан» впервые за 13 лет сыграл в дополнительное время в еврокубках – до этого был матч с «Селтиком» в 2007-м.
- Алексис Салемакерс, забивший первый гол в этом матч, стал вторым в списке молодых игроков, забивавших за «Милан» в еврокубках. На момент гола ему было 21 год и 96 дней (моложе был только Пато).
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