Роберт Левандовски – лучший игрок сезона-2019/20 по версии УЕФА

В сезоне-2019/20 Левандовски выиграл все возможные турниры с «Баварией». Он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов – забил 15 голов.

Левандовски получил и награду лучшему форварду Лиги чемпионов. Мануэль Нойер – лучший вратарь. Кевин Де Брюйне выбран лучшим полузащитником турнира.