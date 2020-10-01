Роберт Левандовски
Лига чемпионов
Футбол
Мануэль Нойер
Кевин Де Брюйне
Бавария
Роберт Левандовски – лучший игрок сезона-2019/20 по версии УЕФА
01 октября, 19:38
На эту награду претендовали Мануэль Нойер, Кевин Де Брюйне и Роберт Левандовски. Победил Левандовски.
В сезоне-2019/20 Левандовски выиграл все возможные турниры с «Баварией». Он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов – забил 15 голов.
Левандовски получил и награду лучшему форварду Лиги чемпионов. Мануэль Нойер – лучший вратарь. Кевин Де Брюйне выбран лучшим полузащитником турнира.
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