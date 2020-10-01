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«Зенит» сыграет с «Боруссией» и «Лацио» в группе Лиги чемпионов
01 октября, 19:00
При жеребьевке Лиги чемпионов «Зенит» попал в группу F. Его соперники:
Именно в матче с «Боруссией» в 2014 году Сергей Семак впервые победил в роли тренера. Тогда он стал исполняющим обязанности тренера «Зенита» после увольнения Спаллетти. Под руководством Семака «Зенит» выиграл у «Боруссии» со счетом 2:1 в плей-офф Лиги чемпионов, но результат первой игры – 2:4.
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