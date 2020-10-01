Эльдор Шомуродов
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Шомуродов переходит из «Ростова» в «Дженоа»
01 октября, 13:50
«Ростов» написал о соглашении с «Дженоа» по трансферу Шомуродова:
- Шомуродову 25 лет. Он уходит из «Ростова» на фоне вылета команды из Лиги Европы. «Ростов» проиграл «Маккаби», Шомуродов забил единственный гол.
- Раньше Шомуродов играл за узбекский «Бунедкор». В «Ростове» он провел три полноценных сезона. Прошлый – лучший для него по статистике в РПЛ: 28 матчей, 11 голов, 7 ассистов.
- В этом сезоне Шомуродов отыграл за «Ростов» в РПЛ восемь матчей. Результативных действий в них не было. Между его последними голами во всех турнирах прошло 208 дней.
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