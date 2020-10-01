Эльдор Шомуродов
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#Эльдор Шомуродов #Футбол #РПЛ #Ростов #Серия А #Дженоа

Шомуродов переходит из «Ростова» в «Дженоа»

01 октября, 13:50

«Ростов» написал о соглашении с «Дженоа» по трансферу Шомуродова:

  • Шомуродову 25 лет. Он уходит из «Ростова» на фоне вылета команды из Лиги Европы. «Ростов» проиграл «Маккаби», Шомуродов забил единственный гол.
  • Раньше Шомуродов играл за узбекский «Бунедкор». В «Ростове» он провел три полноценных сезона. Прошлый – лучший для него по статистике в РПЛ: 28 матчей, 11 голов, 7 ассистов.
  • В этом сезоне Шомуродов отыграл за «Ростов» в РПЛ восемь матчей. Результативных действий в них не было. Между его последними голами во всех турнирах прошло 208 дней.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Последний гол Шомуродова в «Ростове»
Шомуродов не забивал 208 дней. Забил, когда «Ростов» вылетел из Лиги Европы
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