Александр Ломовицкий
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#Александр Ломовицкий #Футбол #РПЛ #Спартак #Химки

Ломовицкий вернулся в «Спартак». Он забил гол в единственном победном матче «Химок»

01 октября, 12:34

«Химки» и Александр Ломовицкий расторгли аренду по взаимному согласию. Теперь Ломовицкий возвращается в «Спартак».

Он отыграл за «Химки» в восьми играх РПЛ. Забил в двух – против «Ротора» (1:1) и «Динамо» (1:0).

В матчах с голами Ломовицкого «Химки» набрали четыре очка, всего – шесть.

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