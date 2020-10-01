Александр Ломовицкий
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Ломовицкий вернулся в «Спартак». Он забил гол в единственном победном матче «Химок»
01 октября, 12:34
«Химки» и Александр Ломовицкий расторгли аренду по взаимному согласию. Теперь Ломовицкий возвращается в «Спартак».
Он отыграл за «Химки» в восьми играх РПЛ. Забил в двух – против «Ротора» (1:1) и «Динамо» (1:0).
В матчах с голами Ломовицкого «Химки» набрали четыре очка, всего – шесть.
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