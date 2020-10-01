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Жеребьевка групп ЛЧ: «Зенит» – в 1-й корзине, «Краснодар» – в 3-й, «Локомотив» – в 4-й
01 октября, 00:43
Расклады перед жеребьевкой.
- «Зенит» – в первой корзине, как чемпион России.
- «Локомотив» – вице-чемпион, но в последней корзине, хотя и с самым высоким рейтингом в ней.
- «Краснодар» – бронзовый призер, но по рейтингу – попал в третью корзину. По нему он выше «Аталанты» – клуба с наименьшим рейтингом.
Как выглядят корзины:
- Корзина 1: «Реал», «Севилья», «Бавария», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Ювентус», «Зенит», «Порту».
- Корзина 2: «Ман Сити», «МЮ», «Челси», «Барселона», «Атлетико», «Боруссия» Д, «Шахтер», «Аякс».
- Корзина 3: «Интер», «Лацио», «Аталанта», «Лейпциг», «Краснодар», «Динамо» К, «Олимпиакос», «Ред Булл».
- Корзина 4: «Боруссия» М, «Ренн», «Марсель», «Локомотив», «Брюгге», «Истанбул», «Ференцварош», «Мидтьюлланд».
Жеребьевка – 1 октября в 18:00 (мск).
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