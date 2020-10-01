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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Краснодар #Локомотив

Жеребьевка групп ЛЧ: «Зенит» – в 1-й корзине, «Краснодар» – в 3-й, «Локомотив» – в 4-й

01 октября, 00:43

Расклады перед жеребьевкой.

  • «Зенит» – в первой корзине, как чемпион России.
  • «Локомотив» – вице-чемпион, но в последней корзине, хотя и с самым высоким рейтингом в ней.
  • «Краснодар» – бронзовый призер, но по рейтингу – попал в третью корзину. По нему он выше «Аталанты» – клуба с наименьшим рейтингом.

Как выглядят корзины:

  • Корзина 1: «Реал», «Севилья», «Бавария», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Ювентус», «Зенит», «Порту».
  • Корзина 2: «Ман Сити», «МЮ», «Челси», «Барселона», «Атлетико», «Боруссия» Д, «Шахтер», «Аякс».
  • Корзина 3: «Интер», «Лацио», «Аталанта», «Лейпциг», «Краснодар», «Динамо» К, «Олимпиакос», «Ред Булл».
  • Корзина 4: «Боруссия» М, «Ренн», «Марсель», «Локомотив», «Брюгге», «Истанбул», «Ференцварош», «Мидтьюлланд».

Жеребьевка – 1 октября в 18:00 (мск).

Как нам это удалось
Год назад Кабелла порвал кресты в ЛЧ. Сейчас – вернулся и вытащил матч «Краснодара»
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