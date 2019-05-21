Конфликт Армении и Азербайджана не дал «Арсеналу» выпустить Мхитаряна в финале Лиги Европы. Тут разбор всей темы
UPD: Этот текст вышел 17 мая, когда было неизвестно, приедет ли Мхитарян в Баку. Сегодня «Арсенал» выпустил заявление, в котором сообщил: Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы.
Финал Лиги Европы в этом сезоне пройдет в Баку. И с этим уже есть несколько проблем.
Первая – из-за транспортных ограничений УЕФА предоставила «Арсеналу» и «Челси» по 6 тысяч мест на болельщиков. Не очень понятно, кто займет остальные 48 тысяч кресел (вместимость стадиона в Баку – 60 тысяч). По этому поводу организации уже прилетела претензия от «Арсенала».
Вторая – ехать из Англии в Азербайджан дорого. В рублях авибилет на 28 мая, а обратный – на 30 мая, стоит около 50 тысяч рублей. Правда, участник реалити-шоу про путешествия Алекс Спек-Зольте составил альтернативный, более экономный план путешествия. Кратко: поездка на автобусах с шестью пересадками выйдет примерно в 220 фунтов (18147 рублей). Но займет 86 часов на дорогу.
Третья – из-за непростых отношений между Азербайджаном и Арменией в этом финале может не сыграть Генрих Мхитарян. Пока эта тема – самая обсуждаемая из всех, что связаны с финалом ЛЕ.
Что там происходит между странами?
Основа противоречий – споры вокруг территории Нагорного Карабаха. Исторически в этом регионе пересеклись интересы и армян, и азербайджанцев, и тех, кто считал себя частью отдельного государства. Этнические, политические и территориальные разногласия больше ста лет приводят к активному конфликту. Он обострился в последние годы СССР, а в 1991-1994 годах столкновение Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха переросло в войну. По разным оценкам, тогда погибли от 10 до 25 тысяч человек. Мирный договор был подписан в мае 1994-го, но с тех пор вопросы ни с конфликтом стран, ни со статусом территории не разрешились, периодически обостряясь. Последний пик случился в 2016 году, когда стороны снова использовали оружие.
Сегодня Нагорно-Карабахская Республика считается непризнанным государством. 99% ее населения – армяне, но Азербайджан считает регион своей частью. По последней реакции, Армения выступает за признание независимости НКР.
Азербайджан считает, что Армения оккупировала его территории в Нагорном Карабахе. Из-за этого граждане Армении не могут свободно въехать на территорию Азербайджана. Между странами нет дипломатических отношений, их граница (в том числе граница Армении и НАР) закрыта.
Как конфликт влияет на спорт?
Зависит от ситуации. К примеру, сборная Армении по дзюдо не приехала на ЧМ-2018, который проходил в Азербайджане. В министерстве спорта Армении это решение аргументировали тем, что армянским спортсменам не гарантировали безопасность во время турнира.
Но не на территории этих стран их спортсмены встречаются друг с другом в разных видах спортах. Так, во Всемирной шахматной Олимпиаде (которая проходила в Грузии) Азербайджан уступил Армении. Еще сборные двух стран играли на чемпионатах мира по футзалу.
История с большим футболом сложнее. УЕФА в целях безопасности разводит команды, матчи которых теоретически могут вызвать какие-то беспорядки. К примеру, организация при жеребьевках отборочных раундов не дает встретиться сборным России и Украины из-за спора вокруг Крыма. То же самое происходит и с командами Азербайджана и Армении. В официальных турнирах эти сборные могли бы встретиться дважды во время отборов к Евро-2008. Но УЕФА корректировала состав групп и отменяла матчи.
Если вспоминать не спорт, а смежные культурные сферы, то Армения подавала заявку на участие в Евровидении-2012. Но позднее отказалась из-за сложностей в отношениях двух стран.
Что в итоге с Мхитаряном?
Вот несколько новостей об армянине Генрихе Мхитаряном и финале Лиги Европы:
• Еще во время полуфинальных матчей с «Валенсией» УЕФА пообещала, что поможет Мхитаряну с получением визы, если «Арсенал» пробьется в финал.
• Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Мхитарян сможет сыграть в финале Лиги Европы, несмотря на общий запрет для граждан Армении.
• Плохая новость от TheTimes. «Арсенал» сам хочет оставить Мхитаряна вне заявки клуба на финал ЛЕ. На всякий случай и для безопасности.
• А еще он уже пропускал игру в этом сезоне Лиге Европы из-за армяно-азербайджанских разногласий. Мхитарян не поехал в Агдаму на матч с «Карабахам». Главный тренр Унаи Эмери тогда сказал: «Мхитарян не может приехать сюда. Знаю ли я о конфликте между Арменией и Азербайджаном? Моя работа – футбол. Я уважаю каждого человека, каждую культуру и каждое государство. Однако я не в курсе всех ситуаций во всех странах. Просто знаю, что Мхитарян не сыграет с «Карабахом».
А Мхитарян важен для «Арсенала»?
По статистике он довольно неплох. Мхитарян:
- Второй футболист АПЛ по эффективности в атаке (в среднем 116 минут на гол, лучший – Агуэро, ему нужно 110 минут);
- Третий бомбардир «Арсенала» в этом сезоне (6 голов);
- Лучший игрок команды по числу созданных потенциально голевых моментов (около 4,3 на каждые сыгранные 90 минут).
При этом им не очень доволен Унаи Эмери (об этом мы писали здесь). По данным все того же TheTimes, летом Эмери устроит зачистку состава, и Мхитарян входит в список футболистов, которые уйдут.
В этом сезоне Лиги Европы Мхитарян сыграл 11 матчей из 14, пять раз выходя на замену. Он ни разу не забил, но отдал три голевых передачи.