Конфликт Армении и Азербайджана не дал «Арсеналу» выпустить Мхитаряна в финале Лиги Европы. Тут разбор всей темы

UPD: Этот текст вышел 17 мая, когда было неизвестно, приедет ли Мхитарян в Баку. Сегодня «Арсенал» выпустил заявление, в котором сообщил: Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы.

Финал Лиги Европы в этом сезоне пройдет в Баку. И с этим уже есть несколько проблем.

Первая – из-за транспортных ограничений УЕФА предоставила «Арсеналу» и «Челси» по 6 тысяч мест на болельщиков. Не очень понятно, кто займет остальные 48 тысяч кресел (вместимость стадиона в Баку – 60 тысяч). По этому поводу организации уже прилетела претензия от «Арсенала».

Вторая – ехать из Англии в Азербайджан дорого. В рублях авибилет на 28 мая, а обратный – на 30 мая, стоит около 50 тысяч рублей. Правда, участник реалити-шоу про путешествия Алекс Спек-Зольте составил альтернативный, более экономный план путешествия. Кратко: поездка на автобусах с шестью пересадками выйдет примерно в 220 фунтов (18147 рублей). Но займет 86 часов на дорогу.