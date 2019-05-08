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Ливерпуль
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#Матч ТВ #Лига чемпионов #Ливерпуль #Георгий Черданцев #Константин Генич #Тимур Журавель

Черданцев и Генич уезжали с «Энфилда» на автобусе. Внутри сидели фанаты «Ливерпуля» и смотрели обзор с их комментариями

08 мая 2019, 03:43

Важная тема для тех, кто смотрел чудо-матч в трансляции «Матч ТВ» − плохое качество звука с помехами. Возмущений в соцсетях было так много, что по ходу репортажа «Матч ТВ» даже опубликовал в твиттере объяснение:  «Друзья. Со звуком – беда. Неполадки случились на линии Ливерпуль-Москва Мы делаем все, чтобы вы могли насладиться игрой. К сожалению, не все работают так же ответственно, как Генич с Черданцевым. Они знают, что звучат как из бочки. Но очень стараются. Спасибо за понимание».

Константин Генич извинился за звук: 

Черданцев и Генич возвращались со стадиона на автобусе вместе с еще одним комментатором «Матч ТВ» Тимуром Журавелем. Тот заметил, что израильские фанаты в другом конце салона пересматривают голы в обзоре, нарезанном из этой трансляции «Матч ТВ». Журавель сказал, что у комментария отличный звук, а Черданцев пошутил, что все слышно даже через шесть рядов кресел.  

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