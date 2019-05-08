Черданцев и Генич уезжали с «Энфилда» на автобусе. Внутри сидели фанаты «Ливерпуля» и смотрели обзор с их комментариями
Важная тема для тех, кто смотрел чудо-матч в трансляции «Матч ТВ» − плохое качество звука с помехами. Возмущений в соцсетях было так много, что по ходу репортажа «Матч ТВ» даже опубликовал в твиттере объяснение: «Друзья. Со звуком – беда. Неполадки случились на линии Ливерпуль-Москва Мы делаем все, чтобы вы могли насладиться игрой. К сожалению, не все работают так же ответственно, как Генич с Черданцевым. Они знают, что звучат как из бочки. Но очень стараются. Спасибо за понимание».
Константин Генич извинился за звук:
Черданцев и Генич возвращались со стадиона на автобусе вместе с еще одним комментатором «Матч ТВ» Тимуром Журавелем. Тот заметил, что израильские фанаты в другом конце салона пересматривают голы в обзоре, нарезанном из этой трансляции «Матч ТВ». Журавель сказал, что у комментария отличный звук, а Черданцев пошутил, что все слышно даже через шесть рядов кресел.