ОнБудетКручеГоловина – «Торпедо» подписало игрока из новичка ФНЛ и нарвалось на критику за хэштег

20-летний полузащитник омского «Иртыша» Илья Берковский перешел в «Торпедо» с трехлетним контрактом. В минувшем сезоне «Иртыш» вышел в ФНЛ, где выступает «Торпедо».

Так Берковского представило «Торпедо»: