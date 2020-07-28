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#Торпедо #Футбол #ФНЛ #Илья Берковский

#ОнБудетКручеГоловина – «Торпедо» подписало игрока из новичка ФНЛ и нарвалось на критику за хэштег

28 июля, 10:30

20-летний полузащитник омского «Иртыша» Илья Берковский перешел в «Торпедо» с трехлетним контрактом. В минувшем сезоне «Иртыш» вышел в ФНЛ, где выступает «Торпедо».

Так Берковского представило «Торпедо»:

В комментариях далеко не всем понравился хэштег – фанаты считают, что сравнения абсолютно неуместны.

Скрины из инстаграма «Торпедо»

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