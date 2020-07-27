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#Чайка #ПФЛ

«Чайка» представила новую эмблему. Четвертую с 2016 года

27 июля, 17:20
  • Клуб основан в 2016 году.
  • За это время он четырежды сменил логотип.
  • В прошлом сезоне «Чайка» заняла десятое место в ФНЛ.
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