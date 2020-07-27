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Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
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Лучшие тексты
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Волейбол
ЧГК
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Чайка
ПФЛ
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#Чайка
#ПФЛ
«Чайка» представила новую эмблему. Четвертую с 2016 года
27 июля, 17:20
Клуб основан в 2016 году.
За это время он четырежды сменил логотип.
В прошлом сезоне «Чайка» заняла десятое место в ФНЛ.
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