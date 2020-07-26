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#АПЛ #Футбол #Ливерпуль #Манчестер Сити #Манчестер Юнайтед #Тоттенхэм #Челси #Лестер #Уотфорд #Норвич #Борнмут

Итоговая таблица АПЛ-2019/20

26 июля, 20:14

Основные итоги по сезону АПЛ: 

⚽️В ЛЧ: «Ливерпуль», «Ман Сити», «МЮ», «Челси».
⚽️В ЛЕ: «Лестер», «Тоттенхэм». 
⚽️В Чемпионшип: «Борнмут», «Уотфорд», «Норвич».
⚽️Лучший бомбардир»: Варди – 23. 
⚽️Лучший по ассистам: Де Брюйне – 20.

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