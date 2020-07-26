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Итоговая таблица АПЛ-2019/20
26 июля, 20:14
Основные итоги по сезону АПЛ:
⚽️В ЛЧ: «Ливерпуль», «Ман Сити», «МЮ», «Челси».
⚽️В ЛЕ: «Лестер», «Тоттенхэм».
⚽️В Чемпионшип: «Борнмут», «Уотфорд», «Норвич».
⚽️Лучший бомбардир»: Варди – 23.
⚽️Лучший по ассистам: Де Брюйне – 20.
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