Английские фанаты шумят в Барселоне: бросили жителя в фонтан, избили сотрудников отеля, атаковали полицейских

Клуб выразился резче на официальном сайте: «Такое поведение недопустимо и неприемлемо». Сообщалось также, что «Ливерпуль» сотрудничает с полицейскими службами Мерсисайда и Испании для идентификации нарушителей.

Что касается фанатов «Ливерпуля», то они сами жаловались на жестокое обращение полиции и ее провокации. По словам англичан, полицейские сдирали флаги, бросались на людей и избивали их без причины и в целом выглядели так, будто очень сильно ждали ответной реакции. Всего по сообщению Marcaна матч прибыли примерно 5000 фанатов «Ливерпуля», 4610 из которых будут поддерживать команду на гостевом секторе «Камп Ноу».

Прошлой весной фанаты «Ливерпуля» также попадали в заголовки новостей – атаковали автобус «Ман Сити», который ехал по направлению к «Энфилду», дрались с фанатами «Ромы» и бились с украинскими ультрас в Киеве перед финалом ЛЧ.

Без неприятностей не обошлось и вокруг первого полуфинального матча между «Тоттенхэмом» и «Аяксом». Если сначала все сводилось к безобидным приколам, то затем уже вспыхивали драки между фанатами и до игры, и после нее.

Вероятно, приезжие болельщики «Тоттенхэма» и «Барселоны» в гостях через неделю будут себя вести более мирно.