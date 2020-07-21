До паузы «Лацио» отставал на очко от лидера, сейчас – на 11. Проиграл 4 матча из 5 последних

До паузы «Лацио» боролся за чемпионство, а после нее сыграл восемь матчей, из которых пять проиграл, а выиграл только два.

Пять последних игр:

«Милан» – 0:3;

«Лечче» – 1:2;

«Сассуоло» – 1:2;

«Удинезе» – 0:0;

«Ювентус» – 1:2.

Но для попадания в Лигу чемпионов «Лацио» хватит двух очков в четырех следующих турах.