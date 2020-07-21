Лацио
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#Лацио #Футбол #Серия А

До паузы «Лацио» отставал на очко от лидера, сейчас – на 11. Проиграл 4 матча из 5 последних

21 июля, 00:42

До паузы «Лацио» боролся за чемпионство, а после нее сыграл восемь матчей, из которых пять проиграл, а выиграл только два.

Пять последних игр:

  • «Милан» – 0:3;
  • «Лечче» – 1:2;
  • «Сассуоло» – 1:2;
  • «Удинезе» – 0:0;
  • «Ювентус» – 1:2.

Но для попадания в Лигу чемпионов «Лацио» хватит двух очков в четырех следующих турах.

А ведь так хорошо шло
Раньше сезон в Италии прерывался только однажды – в 1915 году. Тогда тоже лидировал «Лацио»
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