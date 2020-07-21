«Ювентусу» осталось набрать 4 очка в 4 матчах для чемпионства

«Ювентус» выиграл у «Лацио» 2:1 и оторвался на восемь очков от идущего вторым «Интера» за четыре тура до конца.

«Интер» может набрать максимум 84 очка. «Ювентусу» хватит 84-х для чемпионства – по личным встречам он выше «Интера». Сейчас у «Юве» 80 очков.