Серия А
Футбол
Лацио
Интер
Аталанта
Поделиться:
Комментарии:
0
#Серия А #Футбол #Аталанта #Интер #Лацио

«Интер» и «Аталанта» вышли в Лигу чемпионов, «Лацио» осталось два очка

20 июля, 10:21

В 34-м туре «Интер» и «Аталанта» сыграли свои матчи вничью – соответственно с «Ромой» (2:2) и «Вероной» (1:1). Ниже четвертого места они уже не опустятся.

Ранее ЛЧ себе обеспечил «Ювентус».

Осталось определить четвертого участника. За четыре тура до конца у «Лацио» 11 очков преимущества и игра в запасе. Из пяти оставшихся игр «Лацио» хватит двух очков для места в ЛЧ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Истории из лиги
Игрок «Лацио» укусил соперника, пока тот жаловался судье 🧛🏼
Брозович из «Интера» открыл собственный бар из любви к дартсу – проводит там соревнования и раздает медали
«Аталанта» каждый год дает по паре минут третьему вратарю. Просто из уважения
В 14 лет приплыл в Италию на лодке, убегая от нищеты из Африки. Сейчас – играет против Роналду и забивает «Интеру»
Вратарь «Интера» за семь лет в клубе не сыграл ни разу. Его жизнь – €200 000 в год, свадьба в Африке, обнаженные фото
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Серия А
#Футбол
#Аталанта
#Интер
#Лацио