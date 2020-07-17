«Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет

«Лидс» сыграет 19 июля с «Дерби Каунти» – ничьей в этом матче хватит, чтобы финишировать первым.

Последний раз «Лидс» играл в АПЛ в сезоне-2003/04 ­– вылетел тогда вместе с «Лестером» и «Вулверхэмптоном».