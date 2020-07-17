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#Лидс #Футбол #АПЛ #Чемпионшип

«Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет

17 июля, 21:44

Это произошло после того как в Чемпионшипе «Вест Бромвич» проиграл «Хаддерсфилду».

Теоретически «Лидс» может обогнать теперь только одна команда, а напрямую выходят две.

Сайт Чемпионшипа

«Лидс» сыграет 19 июля с «Дерби Каунти» – ничьей в этом матче хватит, чтобы финишировать первым.

Последний раз «Лидс» играл в АПЛ в сезоне-2003/04 ­– вылетел тогда вместе с «Лестером» и «Вулверхэмптоном».

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