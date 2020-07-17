«Сельта» со Смоловым вылетит в Сегунду, если не обыграет «Эспаньол», а «Леганес» победит «Реал»

«Эспаньол» и «Мальорка» официально вылетели из Примеры, третьим неудачником будет «Сельта» или «Леганес».

Оба клуба играют с немотивированными соперниками, но «Сельта» – с последним клубом таблицы («Эспаньол», в гостях), а «Леганес» – с первым («Реал», дома).

Перед последним туром такое положение: